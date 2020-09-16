مصدر أمني يكشف تفاصيل عن منفذ جريمة المنصور

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منفذ جريمة المنصور حاليا تم تسليمه من قبل الاسايش للقوات الامنية وخلال الساعات القليلة المقبلة سيصل الى العاصمة ويعرض على قاض التحقيق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشخص عمله حماية الشركات والمقار الدبلوماسية وقام بسرقة اكثر من ٢٠٠ ألف دولار امريكي وفر الى اربيل".



وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم غربي بغداد، قبل ان تعتقله قوة امنية اليوم الاربعاء.