كشف مصدر امني، الاربعاء، تفاصيل عن منفذ جريمة المنصور التي راح ضحيتها ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "منفذ جريمة المنصور حاليا تم تسليمه من قبل الاسايش للقوات الامنية وخلال الساعات القليلة المقبلة سيصل الى العاصمة ويعرض على قاض التحقيق".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشخص عمله حماية الشركات والمقار الدبلوماسية وقام بسرقة اكثر من ٢٠٠ ألف دولار امريكي وفر الى اربيل".
وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم غربي بغداد، قبل ان تعتقله قوة امنية اليوم الاربعاء.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الشخص عمله حماية الشركات والمقار الدبلوماسية وقام بسرقة اكثر من ٢٠٠ ألف دولار امريكي وفر الى اربيل".
وكان مصدر امني افاد، اول امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم غربي بغداد، قبل ان تعتقله قوة امنية اليوم الاربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل عن منفذ جريمة المنصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.