الخدمات النيابية تكشف عن قرب طرح مشاريع تخص الطرق والجسور للاستثمار

أكدت لجنة الخدمات والإعمار، اليوم الاربعاء، وجود مشاريع مهمة للطرق والجسور ستطرح للاستثمار، فيما أشارت أنها بانتظار فتح الاجواء بشكل طبيعي بين البلدان لدعوة الشركات العالمية المستثمرة.



وقال عضو اللجنة مضر خزعل الازيرجاوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "هنالك 4 مشاريع مهمة للطرق والجسور معدة لتطرح للاستثمار، منها طريق مدينة بسماية السكني"، مؤكداً أن "اللجنة بانتظار فتح الأجواء والسفر بين البلدان، لدعوة شركات أجنبية للعمل في هذا المجال".

وأضاف أن "طريق بسماية الذي وعدت الحكومة بانشائه لكن دون جدوى، تسبب بعزوف المواطنين عن شراء الوحدات السكنية في هذا المجمع الضخم رغم حداثته، الا ان مشكلة الوصول اليه وخصوصاً من قبل الموظفين كانت هي المعضلة الكبيرة".