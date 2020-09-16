توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع

وأضافت المنظمة أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الانكماش 4.5% هذا العام، ورغم أنه انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث، فإنه أفضل من توقعها في حزيران الماضي بانكماش يبلغ 6%.

وتابعت المنظمة -وهي منتدى للسياسات مقره باريس- أنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو خلال العام المقبل بمعدل 5%، لكن ذلك يبقى أقل من توقعات للمنظمة كشفت عنها في حزيران بتوسع 5.2%.



كما تفترض التوقعات أنه لن يتوفر لقاح للفيروس على نطاق واسع حتى أواخر عام 2021.