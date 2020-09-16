توقعات بتعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -اليوم الأربعاء- إن الاقتصاد العالمي يتعافى على ما يبدو من التراجع الناجم عن جائحة فيروس كورونا بسرعة أكبر مما كان يُعتقد قبل شهور قليلة، وذلك بفضل تحسن الآفاق بالنسبة للصين والولايات المتحدة.
وأضافت المنظمة أن الاقتصاد العالمي في طريقه إلى الانكماش 4.5% هذا العام، ورغم أنه انكماش غير مسبوق في التاريخ الحديث، فإنه أفضل من توقعها في حزيران الماضي بانكماش يبلغ 6%.
وتابعت المنظمة -وهي منتدى للسياسات مقره باريس- أنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو خلال العام المقبل بمعدل 5%، لكن ذلك يبقى أقل من توقعات للمنظمة كشفت عنها في حزيران بتوسع 5.2%.
كما تفترض التوقعات أنه لن يتوفر لقاح للفيروس على نطاق واسع حتى أواخر عام 2021.
وتابعت المنظمة -وهي منتدى للسياسات مقره باريس- أنه في حالة مواصلة منع الفيروس من الانتشار بشكل خارج عن السيطرة، سيقفز الاقتصاد العالمي من جديد إلى النمو خلال العام المقبل بمعدل 5%، لكن ذلك يبقى أقل من توقعات للمنظمة كشفت عنها في حزيران بتوسع 5.2%.
كما تفترض التوقعات أنه لن يتوفر لقاح للفيروس على نطاق واسع حتى أواخر عام 2021.
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