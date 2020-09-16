الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ

الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :
أبو غريب —————— 43
ابو دشير —————— 11
الاسكان —————— 10
الاعلام —————— 23
البياع —————— 29
التاجي —————— 6
التراث —————— 4
الحرية —————— 30
الخطيب —————— 1
الدورة -———-—— 67
الدولعي —————— 3
الرحمانية —————— 5
السيدية —————— 35
الشالجية —————— 1
الشرطة الخامسة ———- 6
الشرطة الرابعة ———— 3
الشعلة —————— 27
الصالحية —————— 1
الطارمية —————— 18
الطوبجي —————— 7
العامرية —————— 11
العطيفية —————— 14
العلاوي ————— 2
الغزالية —————— 28
القادسية —————— 10
الكاظمية —————— 33
اللطيفية —————— 8
المحمودية ————— 71
المعالف ————— 3
المنصور —————- 13
المواصلات -————- 1
النصر والسلام ———- 9
الوشاش —————— 2
اليوسفية ————— 4
اليرموك ——-——— 4
حي الجامعة ————- 17
حي الجهاد ————— 27
حي الخضراء -———— 1
حي العامل ————— 28
حي العدل ——-——- 37
حي الفرات —————- 1
سبع البور —————- 1
سويب ——————- 3
شارع حيفا ————— 6
كرادة مريم ————— 1
ناحية الرشيد ———— 3
جانب الرصافة -——— 29
محافظة ذي قار ——- 5
محافظة بابل —— 4
محافظة ديالى ——— 1
محافطة البصرة ——— 1
محافظة واسط. ——— 1
محافظة الانبار ——— 1
الشفاء:
300
الوفيات:
3
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