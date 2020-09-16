الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ

وفيما يلي نص البيان: الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 715 موزعة كالآتي: عدد الاصابات 715 موزعة كالآتي: أبو غريب —————— 43

ابو دشير —————— 11

الاسكان —————— 10

الاعلام —————— 23

البياع —————— 29

التاجي —————— 6

التراث —————— 4

الحارثية —————— 1

الحرية —————— 30

الخطيب —————— 1

الدورة -———-—— 67

الدولعي —————— 3

الرحمانية —————— 5

السيدية —————— 35

الشالجية —————— 1

الشرطة الخامسة ———- 6

الشرطة الرابعة ———— 3

الشعلة —————— 27

الصالحية —————— 1

الطارمية —————— 18

الطوبجي —————— 7

العامرية —————— 11

العطيفية —————— 14

العلاوي ————— 2

الغزالية —————— 28

القادسية —————— 10

الكاظمية —————— 33

اللطيفية —————— 8

المحمودية ————— 71

المعالف ————— 3

المنصور —————- 13

المواصلات -————- 1

النصر والسلام ———- 9

الوشاش —————— 2

اليوسفية ————— 4

اليرموك ——-——— 4

حي الجامعة ————- 17

حي الجهاد ————— 27

حي الخضراء -———— 1

حي العامل ————— 28

حي العدل ——-——- 37

حي الفرات —————- 1

سبع البور —————- 1

سويب ——————- 3

شارع حيفا ————— 6

كرادة مريم ————— 1

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 29

محافظة ذي قار ——- 5

محافظة بابل —— 4

محافظة ديالى ——— 1

محافطة البصرة ——— 1

محافظة واسط. ——— 1

محافظة الانبار ——— 1 الحارثية —————— 1الحرية —————— 30الخطيب —————— 1الدورة -———-—— 67الدولعي —————— 3الرحمانية —————— 5السيدية —————— 35الشالجية —————— 1الشرطة الخامسة ———- 6الشرطة الرابعة ———— 3الشعلة —————— 27الصالحية —————— 1الطارمية —————— 18الطوبجي —————— 7العامرية —————— 11العطيفية —————— 14العلاوي ————— 2الغزالية —————— 28القادسية —————— 10الكاظمية —————— 33اللطيفية —————— 8المحمودية ————— 71المعالف ————— 3المنصور —————- 13المواصلات -————- 1النصر والسلام ———- 9الوشاش —————— 2اليوسفية ————— 4اليرموك ——-——— 4حي الجامعة ————- 17حي الجهاد ————— 27حي الخضراء -———— 1حي العامل ————— 28حي العدل ——-——- 37حي الفرات —————- 1سبع البور —————- 1سويب ——————- 3شارع حيفا ————— 6كرادة مريم ————— 1ناحية الرشيد ———— 3جانب الرصافة -——— 29محافظة ذي قار ——- 5محافظة بابل —— 4محافظة ديالى ——— 1محافطة البصرة ——— 1محافظة واسط. ——— 1محافظة الانبار ——— 1 الشفاء:

300

الوفيات:

3



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