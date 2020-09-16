وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاربعاء، إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل في زيارة رسميّة. وقال بيان للخارجية تلقته الخليج 365، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكيّة بروكسل". واشار البيان الى انه من المزمع ، أن "يلتقي الوزير عدداً من المسؤولين في حلف الناتو، وأعضاء في البرلمان الأوروبيّ، ومنهم: رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة، ورئيس لجنة العراق، كما سيلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبيّ، ومملكة بلجيكا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجيّة يصل إلى بروكسل في زيارة رسميّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.