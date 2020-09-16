بالصور.. ما سببه سقوط الصاروخ في الخضراء

تسبب سقوط صاروخ على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني بالمنطقة الخضراء في بغداد، من الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية. وبحسب خلية الاعلام الامني فأن "انطلاق الصاروخ من حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي". Advertisements

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