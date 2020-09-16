قوة امنية تلقي القبض على منفذ جريمة المنصور

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة امنية اعتقلت منفذ جريمة قتل العائلة الكردية في المنصور.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من وكالة الاستخبارات القت القبض على منفذ جريمة قتل العائلة الكردية في المنصور".

واضاف ان "اعتقال منفذ الجريمة تم بالتنسيق مع الاسايش"، مشيرا الى "اعتقال احد اقارب المجنى عليهم يشتبه باشتراكه في جريمة القتل".