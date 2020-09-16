اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن سقوط صاروخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط داخل المنطقة الخضراء وتحديدا على العمارة السكنية رقم 31 في مجمع القادسية السكني". واضافت ان "انطلاق الصاروخ هو مِن حي العامل بالقرب مِن جامع الهادي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.