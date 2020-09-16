التربية تُحدد شروط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات

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اصدرت وزارة التربية، الاربعاء، ضوابط القبول في ثانويتي المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 2020 – 2021.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ، بضرورة اتباع التعليمات التي حصلت عليها موافقة وزير التربية علي حميد الدليمي، والتي تنص على قبول الطالب في مدارس المتفوقين والمتفوقات من الحاصلين على معدل (90%) صعوداً في الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية".
واضافت ان "مدارس المتفوقين والمتفوقات تفتح ابوابها لمرحلة الصف الأول المتوسط فقط، ولا يُقبل فيها الطلبة من المراحل الدراسية الأخرى، لإعطاء مرونة في توفير الملاكات التدريسية، هذا وتشترط التعليمات بأن يكون معدل بقاء الطلبة في تلك المدارس بـ(75%)".
وشددت على "ضرورة تشكيل لجنة مدرسية للقبول تكون برئاسة مدير المدرسة وعضوية أحد المعاونين واثنان من اعضاء الهيئة التدريسية"، لافتا الى ان "تدريس مادة اللغة الفرنسية يكون اختيارياً بعد استحصال الموافقات الاصولية للمدارس الراغبة بتدريس تلك المادة".
وتابعت ان "القبول يكون في تلك المدارس وفقاً للطاقة الاستيعابية للثانوية".
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