اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن قيامها بحملة لرفع التجاوزات من منطقة الشعلة ببغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الشعلة وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد باشرت حملة لازالة المقاهي المتجاوزة على الحدائق والمتنزهات العامة ومصادرة عدد كبير من (الاراكيل) ضمن القاطع البلدي سيما في شارع الشعلة الرئيسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مصادرة الاراكيل من متنزهات بالشعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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