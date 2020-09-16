بدأ اولى خطوات زوار اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، بالتوجه سيرا على الاقدام نحو كربلاء. وانطلق الزوار من ابعد نقطة في العراق وهي بحر الفاو في البصرة سيرا الى كربلاء، تحت شعار "من البحر إلى النحر". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر 'من البحر الى النحر'.. هكذا انطلقت اولى خطوات السير نحو كربلاء 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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