عاصفة ترابية تضرب ميسان 'صورة'

ضربت محافظة ميسان، ظهر اليوم الاربعاء، عاصفة ترابية. وتسببت العاصفة بانعدام الرؤية في بعض مناطق المحافظة. وتضرب عدد من المحافظات عواصف ترابية بين فترة واخرى تتسبب بانعدام الرؤية في مناطق عدة منها.

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