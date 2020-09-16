تسجيل 2981 اصابة جديدة بكورونا في ايران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري، عن تسجيل 2981 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأضافت، ان "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان 352019 فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 179 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 23632 شخصاً".
وأوضحت لاري، أن "محافظات طهران ومازندران وكيلان وقم واصفهان وخراسان رضوي واذربيجان شرقي وكرمان وخراسان شمالي وسمنان ويزد وزنجان وقزوين هي الان في الحالة الحمراء فيما محافظات اذربيجان غربي والبرز وفارس ولرستان وهرمزكان واردبيل وبوشهر وكرمانشاه وكهكيلوية وبوير احمد وخراسان جنوبي وايلام ومركزي وجهارمحال وبختياري وكلستان وخوزستان هي الان في حالة الانذار".
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