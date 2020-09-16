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انتاج اكثر من 10 ملايين بيضة ومئات الأطنان من الدجاج والاسماك خلال آب ببابل

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اعلنت مديرية زراعة بابل، الاربعاء، عن انتاج وتسويق اكثر من (10) ملايين بيضة مائدة ومئات الأطنان من دجاج اللحم والأسماك الى الاسواق المحلية خلال الشهر الماضي.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الكميات المنتجة من بيض المائدة في المحافظة من خلال مشاريع الدواجن العاملة فيها والبالغة 6 مشاريع بطاقة تشغيلية كبيرة من الدجاج البياض في مرحلتي الانتاج والتربية، فيما بلغ انتاج المفاقس العاملة في المحافظة مايقارب المليونين و461 الف فرخ خلال الشهر ذاته من خلال 15 مشروعا عاملة حاليا".

 

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واضافت ان "الكمية المنتجة من بيض المائدة تغطي السوق المحلية للمحافظة"، موضحة انه "تم تجهيز السوق المحلية بـ 327 طنا من دجاج اللحم من مشاريعها البالغة 42 مشروعا إضافة الى 350 طنا لوجبات مدورة، فيما بلغ انتاج مشاريع الثروة السمكية بانواعها المختلفة ( الاحواض الطينية المجازة والاقفاص العائمة ) والبالغة 94 مشروعا عاملة حاليًا بطاقة 224 طنا من الأسماك، فضلا عن تشغيل اكثر من 22 مشروعا مختلفا لتسمين العجول والحملان وتربية الابقار والاغنام وبطاقة تشغيلية بلغت اكثر من 1350 راس".

 

ولفتت الى "الاستمرار بدعم هذه المشاريع من خلال وزارة الزراعة من اجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفد الاسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المختلفة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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