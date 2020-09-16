دوري الصالات ينطلق في 13 تشرين الثاني المقبل

2020-09-16 | 14:54
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قررت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، تحديد الـ13 من شهر تشرين الثاني المقبل، موعداً لانطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات.
وكانت الهيئة التطبيعية قد اجتمع مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، من اجل حسم موعد انطلاق الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2020/ 2021.
وتوقفت كرة الصالات كحال الرياضات الأخرى بسبب جائحة كورونا من الـ17 من اذار الماضي.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، استئناف النشاط الرياضي في البلاد منذ الـ12 من شهر أيلول الجاري.
وتوقفت كرة الصالات كحال الرياضات الأخرى بسبب جائحة كورونا من الـ17 من اذار الماضي.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، استئناف النشاط الرياضي في البلاد منذ الـ12 من شهر أيلول الجاري.
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