دوري الصالات ينطلق في 13 تشرين الثاني المقبل

وكانت الهيئة التطبيعية قد اجتمع مع ممثلي اندية الدوري الممتاز، اليوم الأربعاء، من اجل حسم موعد انطلاق الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2020/ 2021.

وتوقفت كرة الصالات كحال الرياضات الأخرى بسبب جائحة كورونا من الـ17 من اذار الماضي.



وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة، استئناف النشاط الرياضي في البلاد منذ الـ12 من شهر أيلول الجاري.