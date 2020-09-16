بالجدول.. تعرف على الموقف الوبائي حول كورونا لليوم الاربعاء

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم. وبلغت عدد الإصابات بكورونا في العراق اليوم 4357 اصابة فيما بلغت عدد حالات الشفاء من كورونا 3895 حالة Advertisements

وبلغت عدد حالات الوفاة بسبب الوباء 82 حالة

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