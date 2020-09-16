انتحار فتى تولد ٢٠٠٤ في الكرادة

افاد مصدر امني، الاربعاء، ان شابا انتحر شنقا، في مدينة الكرادة وسط بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن " شخصاً من مواليد ٢٠٠٤ انتحر بواسطة شنق نفسه داخل محل لبيع الاجهزة الكهربائية بشارع العطار ضمن منطقة الكرادة".
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول سبب الانتحار.
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول سبب الانتحار.
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