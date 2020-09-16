انتحار فتى تولد ٢٠٠٤ في الكرادة

افاد مصدر امني، الاربعاء، ان شابا انتحر شنقا، في مدينة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن " شخصاً من مواليد ٢٠٠٤ انتحر بواسطة شنق نفسه داخل محل لبيع الاجهزة الكهربائية بشارع العطار ضمن منطقة الكرادة". ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل حول سبب الانتحار.



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