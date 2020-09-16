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الوطني الكردستاني يدعو الكاظمي لكشف ملابسات 'جريمة بشعة' ارتكبت في بغداد

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دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الإسراع في كشف ملابسات "جريمة بشعة" ارتكبت في منطقة المنصور ببغداد، متهماً من وصفهم بـ"خفافيش الظلام" بالوقوف وراء تنفيذها.
وقالت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندين ونستنكر العمل الاجرامي الذي قامت به خفافيش الظلام بقتل عائلة الصيدلانية شيلان دارا رؤوف في منطقة المنصور ببغداد بأبشع الطرق والتنكيل والتمثيل بجثثهم الطاهرة".

وتابعت الكتلة أن "هذه الجريمة المروعة التي يندى لها جبين الانسانية، تضاف الى مسلسل الجرائم بحق المواطنين العزل الامنين، ومن هنا فإننا نطالب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاسراع في كشف ملابسات الجريمة البشعة وتقديم الجناة المجرمين الى العدالة ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل وعدم التهاون في ذلك وتحمل المسؤولية في القصاص من القتلة".

ودعت الكتلة، الكاظمي، إلى "عدم السماح بتكرار تلك الجرائم والتصدي لملف حماية حياة المواطنين ايا كانوا وفي اي مكان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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