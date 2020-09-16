الوطني الكردستاني يدعو الكاظمي لكشف ملابسات 'جريمة بشعة' ارتكبت في بغداد

وقالت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ندين ونستنكر العمل الاجرامي الذي قامت به خفافيش الظلام بقتل عائلة الصيدلانية شيلان دارا رؤوف في منطقة المنصور ببغداد بأبشع الطرق والتنكيل والتمثيل بجثثهم الطاهرة".وتابعت الكتلة أن "هذه الجريمة المروعة التي يندى لها جبين الانسانية، تضاف الى مسلسل الجرائم بحق المواطنين العزل الامنين، ومن هنا فإننا نطالب حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالاسراع في كشف ملابسات الجريمة البشعة وتقديم الجناة المجرمين الى العدالة ومحاكمتهم لينالوا جزاءهم العادل وعدم التهاون في ذلك وتحمل المسؤولية في القصاص من القتلة".

ودعت الكتلة، الكاظمي، إلى "عدم السماح بتكرار تلك الجرائم والتصدي لملف حماية حياة المواطنين ايا كانوا وفي اي مكان".