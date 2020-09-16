مساعٍ برلمانية لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة والخروج بـ'ورقة إصلاحية واحدة'

أكد عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، الأربعاء، وجود مساعٍ برلمانية لعقد اجتماع مشترك مع الحكومة بغية الخروج بـ"ورقة إصلاحية واحدة" تخص تعظيم الإيرادات وضبط وترشيد النفقات.
وأضاف الصفار، ان "من بين الشروط التي وضعناها ضمن قانون الاقتراض هو تقديم الحكومة ورقة اصلاحية مالية واقتصادية خلال فترة زمنية محددة الى مجلس النواب"، لافتا الى "اننا لا نتحدث عن حل سحري او اصلاحات تتحقق بالكامل خلال اشهر قليلة بل كان هدفنا إيجاد رؤية واضحة بمراحل زمنية للإصلاح".
واكد الصفار، ان "هناك ورقة اصلاحية لدى اللجنة المالية يقابلها من المفترض ورقة اصلاحية حكومية، ونسعى الى الاجتماع مع الحكومة للخروج بورقة واحدة باتجاه تعديل معادلة تعظيم الإيرادات وضبط وترشيد النفقات التي عانت من اخطاء عديدة طيلة الفترات السابقة، على اعتبار ان المشكلة ليست في نقص الاموال بل في سوء إدارتها".
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