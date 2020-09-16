عد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، ماحصل من اعتداء على موكب السفارة البريطانية خرقا مؤسفا ومحرجا. وقال الحلبوسي في تغريدة اه على تويتر تابعتها الخليج 365 إن "امن امن البعثات الدبلوماسية مسؤولية لازمة قانونية واخلاقيا علىالحكومة"، مشيرا الى ان "ماحصل من اعتداء على موكب السفارة البريطانية يعد خرقا مؤسفا ومحرجا في ذات الوقت".



واضاف، "ندعم الجهود الامنية الحكومية في بسط سيطرة الدولة وحفظ هيبتها وحماية امن ضيوفها من خلال تعقب خلايا الارهاب والجريمة المنظمة وضبط السلاح المنفلت".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي: الاعتداء على موكب السفارة البريطانية خرق مؤسف ومحرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.