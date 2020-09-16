القتى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في ميسان. وقال المكتب الاعلامي للماظمي إن الأخير "التقى خلال زيارة اليوم الى محافظة ميسان ممثلين عن متظاهري وتنسيقية التظاهرات في المحافظة، واستمع الى مطالبهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي يلتقي ممثلين عن متظاهري ميسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.