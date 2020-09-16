الكاظمي يتحدث من ميسان عن 'جريمة' ترتكب بحق العراقيين منذ 2008

رأى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن "سوء التخطيط" أربك العديد من المشاريع في المحافظات، وفيما أبدى امتعاضه إزاء وجود مشاريع "متلكئة منذ 2008"، اعتبر ذلك "جريمة" ترتكب بحق العراقيين.
وقال الكاظمي خلال لقائه بمحافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ميسان تستحق منا بذل المزيد من الجهود الاستثنائية لتقديم الخدمات لأهلها، فهي محافظة مضحية وقدّمت الكثير للعراق"، مضيفاً "نحتاج الى تضافر الجهود من أجل أمن المحافظة، وأكثر الخروقات تستظل تحت عنوان النزاعات العشائرية، وعشائرنا الأصيلة لن تتأخر في مساعدة الحكومة ببسط الأمن والاستقرار".
وأشار الكاظمي إلى أن "سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات"، لافتاً إلى أن "الحاجة ماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل".
وأشار الكاظمي إلى أن "سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، ويجب أن يكون هناك فريق عمل متخصص واستثنائي لتذليل كل العقبات"، لافتاً إلى أن "الحاجة ماسّة لوضع إستراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل".
وتابع أنه "من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008 وإلى اليوم، وأقل ما يوصف بأنه جريمة بحق المواطن واستحقاقه للخدمات".
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