العراق يدعو ألمانيا إلى 'تمثيل قنصلي' في البصرة وبرلين تبدي تأييداً

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، ألمانيا إلى "تمثيل قنصلي" في محافظة البصرة، عازياً السبب إلى "أهميتها" الاقتصادية والتجارية، فيما أبدت برلين تأييدها إزاء ذلك.



وأضاف البيان أن "الوزير بين أهمّية الدور الألمانيّ في هذا الصدد داعياً ألمانيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية بمُختلِف تشكيلاتها، كما تطرّق الجانبان إلى سُبُل وُجُهود مُواجَهة جائحة وقال بيان للخارجية العراقية تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن حسين "استقبل نوربت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ)"، مبيناً أن "الجانبين بحثا التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة بالمنطقة، مُشِيدين بنقاط الالتقاء والتعاون التي تجمع العراق وألمانيا ولاسيّما في مُواجَهة فلول تنظيم داعش الإرهابيّ".وأضاف البيان أن "الوزير بين أهمّية الدور الألمانيّ في هذا الصدد داعياً ألمانيا إلى مُواصَلة دعمها للعراق عبر تقديم الدعم الاستخباريّ والتقنيّ وتدريب القوات المسلحة العراقية بمُختلِف تشكيلاتها، كما تطرّق الجانبان إلى سُبُل وُجُهود مُواجَهة جائحة كورونا ، وإمكانيّة الإفادة من التجربه الألمانيّة في هذا المجال". وتابع أن حسين "استعرض استعدادات الحُكُومة العراقيّة لتنظيم الانتخابات وفق معايير وشُرُوط تُعِيد ثقة الشعب العراقيّ بجدوى المُشارَكة السياسيَّة، داعياً لأن يكون للجانب الألمانيّ تمثيل قنصليّ بمحافظة البصرة؛ لأهميتها الاقتصاديّة والتجاريّة" مبيناً أن "الجانب الألمانيّ أبدى تأييده لذلك، وعزم البرلمان الألمانيّ على دعم مساعي حكومته في هذا الصدد".

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