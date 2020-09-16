طهران: استمرار تصدير 29 منتجاً زراعياً إلى العراق

وأشار حميد حسيني في تصريح للتلفزيون الايراني اليوم الاربعاء، أن ايران صدرت 1.1 مليون طن من الخضروات والفواكه الصيفية في 5 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2020، حيث توجهت نسبة 40 بالمئة من هذا الحجم للسوق العراقية.واستطرد أن يوم أمس تم تصدير 200 شاحنة محملة بالخضروات والفواكه للعراق عبر معبر " برويزخان" و نحو الف طن من هذه المنتجات عبر منفذ " خسروي" الواقعين غربي البلاد.

من جهة ثانية بيّن حسيني أن صادرات الغاز الايراني سجلت منذ 20 مارس/آذار الفائت 75 مليون مترمكعب، 25 مليون لتركيا و50 مليون متر مكعب للعراق وذلك للافاده منه في توليد الكهرباء.

ولفت الى أن الاحصائيات في الشهور الخمسة المذكورة تشير الى استحواذ الصادرات الايرانية بنسبة 22 بالمئة على السوق العراقية التي لاتزال ثاني أكبر سوق تصديرية لايران.