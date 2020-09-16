الكاظمي يبحث مع دواي المشاكل التي تواجه محافظة ميسان

عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، اجتماع موسع مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية بالمحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجهها.
وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "عقد اجتماعا موسعا مع محافظ ميسان ورؤساء الدوائر الخدمية في المحافظة".
واضاف ان "الاجتماع يأتي للاطلاع على احتياجات المحافظة والوقوف على المشاكل التي تواجهها".
ووصل الكاظمي في وقت سابق من اليوم الاربعاء
واضاف ان "الاجتماع يأتي للاطلاع على احتياجات المحافظة والوقوف على المشاكل التي تواجهها".
ووصل الكاظمي في وقت سابق من اليوم الاربعاء
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