سائرون يُلوّح بموقف برلماني إزاء التغييرات الإدارية الأخيرة ويوجه دعوة للكاظمي

وقال المتحدث باسم كتلة سائرون البرلمانية، النائب حمد الله الركابي، في حديث لـ الخليج 365، ان "العراق وشعبه ليسوا بحاجة الى رمزية المسؤول، بل الجميع بحاجة الى رمزية الدولة التي تحمي الجميع و الخيمة التي يستظل الجميع تحتها".وبين الركابي أن "خطوة الكاظمي في قضية التعيينات الاخيرة لبعض المناصب لم تكن موفقة ونتمنى منه العمل على تصحيح المسارات وان تكون مؤسسات الدولة بعيدا عن المحاصصة وأن ينفذ ما الزم نفسه به أمام مجلس النواب في بناء دولة المؤسسات بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية والقومية".

وأضاف ان "تحالف سائرون اعلنها بكل وضوح رفضه العودة الى المحاصصة والمربع الأول الذي رفضته الجماهير والمرجعيات الدينية والقيادات المخلصة"، لافتا الى ان "مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلد ومن حقه اتخاذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة في تصحيح المسارات وننتظر توحيد المواقف مع باقي الكتل الرافضة للمحاصصة كي تعطي رسالة واضحة بان مجلس النواب هو اداة ايجابية لتصحيح وتصويب مسار الحكومة".