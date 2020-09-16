دعا تحالف سائرون، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تنفيذ مال ألزم نفسه به أمام البرلمان، وإبعاد مؤسسات الدولة عن "المحاصصة"، فيما لوّح بموقف برلماني إزاء التغييرات الإدارية الأخيرة.
وبين الركابي أن "خطوة الكاظمي في قضية التعيينات الاخيرة لبعض المناصب لم تكن موفقة ونتمنى منه العمل على تصحيح المسارات وان تكون مؤسسات الدولة بعيدا عن المحاصصة وأن ينفذ ما الزم نفسه به أمام مجلس النواب في بناء دولة المؤسسات بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية والقومية".
وأضاف ان "تحالف سائرون اعلنها بكل وضوح رفضه العودة الى المحاصصة والمربع الأول الذي رفضته الجماهير والمرجعيات الدينية والقيادات المخلصة"، لافتا الى ان "مجلس النواب هو السلطة التشريعية العليا في البلد ومن حقه اتخاذ جميع الخطوات التي يراها مناسبة في تصحيح المسارات وننتظر توحيد المواقف مع باقي الكتل الرافضة للمحاصصة كي تعطي رسالة واضحة بان مجلس النواب هو اداة ايجابية لتصحيح وتصويب مسار الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر سائرون يُلوّح بموقف برلماني إزاء التغييرات الإدارية الأخيرة ويوجه دعوة للكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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