شهد: مباراة استقلال طهران ستحسم تأهل الشرطة من عدمه

2020-09-16 | 10:42
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أكد مدرب نادي الشرطة عبد الغني شهد، أن مباراة الفريق أمام استقلال طهران الإيراني ستحسم مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا 2020.
وقال شهد في المؤتمر الصحفي الخاص مباراة الشرطة والأهلي إن "فريق الشرطة أصبح على أتم الجاهزية لمباراة الغد أمام الأهلي السعودي ونحن نفكر بموقفنا في المجموعة بصورة عامة وليس لمباراة واحدة فقط".
وأوضح بالقول، "إذا ما أردنا ان نكون ضمن الفرق المتأهلة للدور المقبل، سيتوجب علينا تحقيق الفوز على استقلال طهران في مباراتنا الأخيرة بدور المجموعات".
وتابع، أن "الفوز على استقلال طهران يتطلب الكثير من الأمور، لكن سنفعل ما بوسعنا بالرغم من أن الشرطة سيكون المتضرر الوحيد من جدول المباريات خاصة وأن مباراتنا أمام استقلال طهران ستكون أول مباراة للفريق الإيراني وستكون له راحة أكثر من باقي الفرق".
وقرر الاتحاد الاسيوي اعتبار فريق الوحدة الاماراتي منسحباً وشطب نتائجه في دور المجموعات، بالتالي فأن الشرطة يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساوياً مع استقلال طهران بالنقاط ويقف خلف الأهلي المتصدر بفارق 5 نقاط.
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