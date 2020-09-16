سعد ناطق: نفتقد دوري الابطال لسنوات.. عازمون على الفوز امام الأهلي

وسيواجه الشرطة فريق الأهلي السعودي يوم غد الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وقال ناطق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "الأهلي السعودي فريق كبير، والشرطة استعد جيداً للمباراة التي أصبحت اوراقها مكشوفة بالنسبة للفريقين".



وأوضح أن "بطولة دوري الابطال نفتقدها لسنوات في العراق بعدما كنا ننافس فقط في كأس الاتحاد الاسيوي، نحن كلاعبين، عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية من خلال الفوز واسعاد الشارع العراقي".

وقرر الاتحاد الاسيوي اعتبار فريق الوحدة الاماراتي منسحباً وشطب نتائجه في دور المجموعات، بالتالي فإن الشرطة يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساوياً مع استقلال طهران بالنقاط ويقف خلف الأهلي المتصدر بفارق 5 نقاط.