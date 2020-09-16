2020-09-16 | 10:42
816 مشاهدة
اكد مدافع نادي الشرطة سعد ناطق، ان الأندية العراقية تفتقد لمباريات دوري ابطال آسيا، مؤكداً ان فريق القيثارة عازم على الفوز في مباراته المقبلة امام الأهلي السعودي.
وقال ناطق في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن "الأهلي السعودي فريق كبير، والشرطة استعد جيداً للمباراة التي أصبحت اوراقها مكشوفة بالنسبة للفريقين".
وأوضح أن "بطولة دوري الابطال نفتقدها لسنوات في العراق بعدما كنا ننافس فقط في كأس الاتحاد الاسيوي، نحن كلاعبين، عازمون على تحقيق نتيجة ايجابية من خلال الفوز واسعاد الشارع العراقي".
وقرر الاتحاد الاسيوي اعتبار فريق الوحدة الاماراتي منسحباً وشطب نتائجه في دور المجموعات، بالتالي فإن الشرطة يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة متساوياً مع استقلال طهران بالنقاط ويقف خلف الأهلي المتصدر بفارق 5 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد ناطق: نفتقد دوري الابطال لسنوات.. عازمون على الفوز امام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.