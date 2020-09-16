الكاظمي يصل إلى ميسان

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة ميسان. وقال المكتب الاعلامي للكاظمي إن الاخير "وصل اليوم الى محافظة ميسان". وبحسب وكالة الانباء العراقية فأن "الكاظمي بعد وصوله الى محافظة ميسان توجه الى مقر شركة البتروجاينا للقاء المسؤولين هناك"

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