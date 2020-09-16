تشييع رمزي لأسطورة الكرة العراقية أحمد راضي

رياضة 2020-09-16 | 10:15 1,173 مشاهدة تنطلق يوم السبت المقبل، مراسم تشييع رمزي لجثمان اسطورة الكرة العراقية أحمد راضي. وتوفي راضي في 21 حزيران بسبب مضاعفات اصابته بفايروس كورونا ، مما سبب صدمة عراقية وعربية وعالمية كبيرة لمحبي نجم النوارس والمنتخبات الوطنية السابق. وستطلق شبكة الإعلام العراقي - القناة العراقية الرياضية بالتعاون مع نقابة الرياضيين العراقيين مبادرة تشييع رمزي مهيب لنجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي يوم السبت المقبل وبحضور جماهيري ورسمي تكريماً وتخليداً للفقيد الراحل في منطقة (الأربع شوارع) في اليرموك بالعاصمة بغداد.



ودُفن جثمان الراحل أحمد راضي في مقبرة الكرخ في بغداد، في مراسم تشييع لم تكن بالمستوى الذي يليق بشخصية كروية قدّمت الكثير لبلادها.

ودُفن جثمان الراحل أحمد راضي في مقبرة الكرخ في بغداد، في مراسم تشييع لم تكن بالمستوى الذي يليق بشخصية كروية قدّمت الكثير لبلادها. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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