مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية غربي بغداد

كشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل مقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الصيدلانية ووالدها ووالدتها قتلوا داخل دارهم ضمن منطقة المنصور نحراً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث بدافع السرقة".
وكان مصدر امني افاد، امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم غربي بغداد.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث بدافع السرقة".
وكان مصدر امني افاد، امس الثلاثاء، بمقتل ثلاثة اشخاص بينهم صيدلانية داخل منزلهم غربي بغداد.
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