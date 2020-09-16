نادي الزوراء ينعى وفاة مدرب المنتخبات الوطنية لالعاب القوى

رياضة 2020-09-15 | 23:59 204 مشاهدة نعى نادي الزوراء الرياضي، وفاة المدرب محمد عبد الحسن، اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا وذكر النادي في بيان انه "ببالغ الحزن والأسى تنعى الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي وفاة الكابتن محمد عبد الحسن مدرب المنتخبات الوطنية للساحة والميدان، اثر اصابته بفايروس كورونا نسئل الله ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته".



وتوفي عبد الحسن الثلاثاء، بعد اعرضه لنوبة قلبية بسبب مضاعفات فيروس كورونا.



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