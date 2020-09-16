الكاظمي يشكل لجنة عليا للإعمار برئاسة شقيقه (وثيقة)

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تتضمن تشكيل لجنة عليا للإعمار والخدمات. ويترأس اللجنة التي تضم وكلاء عدد من الوزارات، شقيق الكاظمي صباح عبد اللطيف مشتت.

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