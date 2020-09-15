بالوثيقة.. صحة الكرخ تنهي خدمات طبيب اختصاص

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من دائرة صحة الكرخ في بغداد تتضمن انهاء خدمات الطبيب الاختصاص حامد جاسم محمد. وعزت الدائرة ذلك وفقاً للوثيقة الى انقطاعه عن الدوام الرسمي.

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