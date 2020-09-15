مدير المرور العام: معاملات المركبات لا تتأخر أكثر من ثلاثة أيام

أكد مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، الاربعاء، أن "معاملات" المركبات لا تتأخر أكثر من ثلاثة أيام، فيما اشار الى أن المركبات التي تحمل "لوحات ورقية" سيتم حجزها. وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "العجلة التي تحمل الرقم (الورقي) تحجز باستثناء الحاجز الكترونيا وتسلم رسالة من خلال هاتفه يسمح له بالتجوال لمدة سبعة ايام اثناء الدوام الرسمي وخلاف ذلك تحجز المركبة"، مؤكداً "عدم تأخير معاملة المركبة اكثر من ثلاثة ايام". وأضاف أن "آلية الفردي والزوجي لسير المركبات مستمرة لحين انتهاء التجوال الصحي".

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