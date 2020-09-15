اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، ان السعودية قد تنضم في تطبيع العلاقات مع اسرائيل. وقال ترامب قبل مغادرته واشنطن "اعتقد ان السعودية ستنضم الى الاخرين في تطبيع العلاقات مع اسرائيل".



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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب قبل مغادرته واشنطن: اعتقد ان السعودية ستنضم في تطبيع العلاقات مع اسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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