مواطنون في بغداد يناشدون الجهات المعنية بالتدخل وردع عقيد بالامن الوطني من استغلال نفوذه

ناشد مواطنون من منطقة المنصور في بغداد، الثلاثاء، الجهات المعنية بالتدخل وردع عقيد بالامن الوطني من استغلال نفوذه.

وقال عدد من المواطنين لـ الخليج 365، ان "ضابط برتبة عقيد في جهاز الامن الوطني ويسكن في منطقة المنصور محلة 601 يستغل نفوذه ويمارس الابتزاز والضغط على سكان المنطقة والشركات مستخدماً سطوته ومنصبة لارهاق الاخرين واجبارهم على تنفيذ الاعمال المدنية حصراً من خلال اخوته المقاولين مستغلاً بها اسمهة ومنصبه".

واضافوا ان "هذا الضابط يمارس دوره ويعرقل اصدار الموافقات الامنية للشركات ويتحكم بعقارات المواطنين المقيمين خارج العراق، ويمنع اصدار الموافقات الامنية للسكن والصادرة من الامن الوطني لكي يجبرهم على منحه واخوته امتيازات استثنائية منها مبالغ مالية ومقاولات وغيرها".

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واكدوا ان "هؤلاء لا يُعلم من يقف خلفهم ومستمرين بالاعتداء على ممتلكات التجار والضغط على المواطنين لمصالحهم الشخصية اضافة الى ابتزاز اصحاب المولدات في المنطقة لاستحصال الاتاوات من كل مولدة موجودة في المنطقة"، مشيرين الى ان "هذه الممارسات تتم في وضح النهار وفي قلب العاصمة بغداد".

وناشدوا "رئيس الوزراء والفريق عبد الغني الاسدي رئيس جهاز الامن الوطني باتخاذ الاجراءات اللازمة بحق هذا الشخص واخوته الذين اساءوا الى سمعة الدولة بتصرفاتهم وممارساتهم مستغلين بها المنصب في الامن الوطني".