أكد مدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين سيستوعب نحو ثلث السيارات الموجودة في بغداد.

وقال الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "المنطقة الخضراء فيها شوارع مهمة للعاصمة تختصر الكثير من الطرق، وفي حال فتحها ستستوعب ثلث السيارات الموجودة في بغداد، مما يقلل الزحامات ويختصر المسافة والوقت".



وأضاف، أن "إغلاق المنطقة الخضراء ووجود بعض الحواجز، إجراءات مؤقتة ترتبط بوجود التظاهرات"، مشيراً إلى أن "ساحتي التحرير والطيران تمثلان عقدة الرصافة باتجاه الكرخ، وفي حال فتحهما سيخف الزخم على طريق دمشق باتجاه جسر الأحرار والشهداء وستتجه الكثير من السيارات إلى جسري السنك والجمهورية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدير المرور العامة: فتح الخضراء سيستوعب نحو ثلث سيارات بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.