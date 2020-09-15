الصحة العالمية: زيادة إصابات كورونا في شرق المتوسط تثير القلق

وذكر أن الوباء، جعل الخدمات الصحية في دول المنطقة، محدودة مؤخرا بسبب انشغال المرافق الصحية بالتصدي لكوفيد-19، ونتيجة لذلك انخفضت الأولوية الصحية الممنوحة للخدمات الصحية الأساسية مثل علاج الأمراض المزمنة والصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأسنان وغيرها الكثير.



وقال إن زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في هذه المنطقة مؤخرا، تثير القلق الجدي، مضيفا "يزداد عدد حالات الإصابة كل يوم، كما أن الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات في بعض البلدان مثل العراق والمغرب وتونس والإمارات تثير قلقا بالغا وتسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة". وأوضح أن زيادة عدد الحالات لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا.