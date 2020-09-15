دوي صفارات الإنذار جنوب إسرائيل بعد صواريخ من غزة تزامنا مع توقيع التطبيع

دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، تزامنا مع مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في الولايات المتحدة.
وأشارت تقارير اعلامية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مدينتي أشدود وعسقلان جنوب إسرائيل، حيث توجه عشرات الآلاف من السكان إلى الملاجئ ولم ترد أي معلومات عن سقوط ضحايا أو إصابات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه في واشنطن مراسم التوقيع على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين بوساطة الولايات المتحدة.
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