توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض

اعلن، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن اتفاقية السلام بين الامارات والبحرين مع اسرائيل بحضور الرئيس الامريكي دولاند ترامب في البيت الابيض.
ومثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما عبد الله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما مثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن خمس أو ست دول أخرى قد تنضم إلى اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل.
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