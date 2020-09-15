تسجيل اربع حالات انتحار في بغداد والانبار والبصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "فتاة تولد ٢٠٠٥ اقدمت على الانتحار بواسطة نفسها في دارها بمنطقة الزعفرانية جنوبي بغداد"، مبينا ان "فتاة اخرى تولد ٢٠٠٢ انتحرت ايضا بواسطة شنق نفسها دتخل دارها بمنطقة الكسرة في بغداد".واضاف ان "امرأة تولد ١٩٧٩ انتخرت بواسطة شنق نفسها داخل دار شقيقها ضمن منطقة الشهابي في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار بسبب خلاف مع زوجها".

واوضح المصدر ان" رجلاً تولد ١٩٧٦ يعمل موظفا في مطار البصرة انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه من بندقية صيد داخل داره ضمن منطقة المسحب ناحية الهارثة في محافظة البصرة".