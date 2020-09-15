مقتل شخص بآلة جارحة شرقي بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل شخص بآلة جارحة بعد احتجازه داخل منزل شرقي بغداد.



وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "شخصا اقدم على قتل آخر بواسطة آلة جارحة بعد احتجازه ٤ ايام في دار الجاني حسب ادعاء ذوي المجنى عليه في قطاع صفر بمدينة الصدر".

واشار المصدر الى ان "الجريمة تعود الى خلاف"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.