الموارد المائية: تحديد أكثر من 20 سداً لتوليد الطاقة الكهربائية

كشفت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، عن تحديد 20 سداً على نهري دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهربائية فقط وليس للخزن.
وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب بحسب وكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة بصدد دراسة استراتيجية للمياه والأراضي في العراق"، مشيراً إلى أنه" تم تحديد أكثر من 20 سداً على نهري دجلة والفرات والروافد التي تصب فيها هذه السدود فقط لتوليد الطاقة وليس للخزن".
وأضاف ذياب أن "عملية حركة المياه من سد إلى سد لتوليد الطاقة، وهذه العملية مخطط لها سواء في الإقليم وفي عموم النهرين دجلة والفرات"، لافتاً إلى أن "هذه الخطة معمول بها في كل دول العالم، من أجل إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، لا تحتاج إلى وقود".
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