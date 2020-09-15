الاعلام الامني: تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي لانفجار عبوة في بابل

اعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن تعرض رتل ينقل معدات للتحالف الدولي الى انفجار عبوة في محافظة بابل. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رتلاً كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض اليوم، الى انفجار عبوة ناسفة ، في ناحية النيل بمحافظة بابل".



واضاف ان "الانفجار ادى الى أضرار بإحدى العجلات، وقد واصل الرتل حركته نحو وجتهته التي يقصدها".

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