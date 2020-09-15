نائب: تعيينات الكاظمي صورة مقيتة للمحاصصة وضربت توجيهات المرجعية عرض الحائط

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، ان "تعيينات الكاظمي الأخيرة صورة مقيتة للمحاصصة وضربت عرض الحائط توجيهات المرجعية الأخيرة وارادة المحتجين السلميين وليس له الحق بعد اليوم، ان يتحدث باسم المتظاهرين".

واضاف ان " التعينات الاخيرة للكاظمي كشفت عن زيف ما ادعاه طيلة الفترة الماضية من إصلاح ومحاربة المحاصصة والفساد وأنه رجل التحاصص بأمتياز ونحن إذ نرفع الصوت عالياً أعتراضاً وادأنة لهذه التعينات فاننا نختلف عن الأخرين من الكتل النيابية التي أعترضت لأجل الحيف الذي لحقها من قسمة المناصب ولم تحصل على ما تريد من مناصب وعناوين حكومية ".

واوضح الموسوي، "اننا كاعضاء مجلس النواب عارضنا ومنذ بدايات العمل النيابي عن نهج التحاصص المقيت وصراع المواقع وحرب المغانم الحزبية المخجلة ورفضناها بالمرة لانها لا تبني وطن بل تهدمه ولا تقيم دولة بلد تدمرها".



واكد ان "ماجرى من تعيينات مؤخرة إمعان المحاصصة وتكريس لسياسة التحزب في المناصب والسير بهذا البلد نحو حافة الهوية وتحطيم لكل أماني وآمال الشعب العراقي الذي تظاهر واحتج واعتصم وقدم دماء وتضحيات".