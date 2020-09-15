ريال مدريد يكتسح خيتافي بسداسية في مباراة ودية سرية

ويحضر ريال مدريد نفسه من أجل مواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني يوم، الأحد، المقبل على ملعب "أنويتا".

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وفرض المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، سرية كاملة على المباراة التي طالب بعدم إذاعتها على الهواء مباشرة أو تصويرها.



ولكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أفادت أن ريال مدريد فاز على خيتافي بنتيجة 6-0 جميعها جاءت في الشوط الأول وهي المباراة التي بدأت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت "القاهرة"، لكنها لم تذكر أسماء مسجلي الأهداف.

ولعب المدير الفني لنادي خيتافي، خافيير بوردالاس، بتشكيل من اللاعبين البدلاء لحماية الأساسيين من الإصابات، خاصة وأن أمامهم مباراة رسمية أمام أوساسونا يوم، الجمعة المقبل، في الدوري الإسباني.

