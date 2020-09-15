واشنطن تدعو إلى خفض التصعيد شرق المتوسط

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، تركيا واليونان إلى التخلي عن كل تصعيد عسكري والتركيز على البحث عن حلّ دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.
وأضاف "يجب تخفيض البصمة العسكرية في كل مكان واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، غير العسكرية".
ويتنازع البلدان السيادة على مناطق في شرق المتوسط يُحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي. وتفاقم التوتر في أواخر أغسطس (آب)، عندما أجرت أثينا وأنقرة مناورات عسكرية متوازية.
وأعلنت فرنسا بوضوح دعمها لليونان عبر نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة، في مبادرة نددت بها أنقرة بشدة.
وعادت أخيراً سفينة المسح الزلزالي التركية إلى الساحل التركي الأحد، ما يفتح المجال أمام تهدئة بين البلدين.
والأزمة في المتوسط مدرجة على جدول أعمال قمة أوروبية ستنعقد في 24 و25 سبتمبر (أيلول) في بروكسل مع طرح احتمال فرض عقوبات على تركيا.
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