تقرير.. جائحة كورونا تفاقم معاناة الفقراء حول العالم

كشف تقرير نشرته مؤسسة بيل وميليندا غيتس (Bill & Melinda Gates) اليوم الثلاثاء أن الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا فاقمت معاناة الفقراء.
وحذر تقرير نشرته مؤسسة بيل وميليندا غيتس اليوم من أن الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا أرجعت التقدم العالمي في مجال الصحة 25 عاما للوراء، وعرضت الملايين لخطر الأمراض المميتة والفقر.
وقال التقرير إن الفيروس تسبب في زيادة نسبة من يعانون الفقر المدقع إلى 7%، وانخفاض حملات التطعيمات المنتظمة -وهي مقياس لكيفية عمل النظم الصحية- إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ التسعينيات.
وقال بيل غيتس الرئيس المشارك بالمؤسسة، وهو مساهم بارز في تبرعات خيرية بمجال الصحة والتنمية في العالم خلال تصريحات لوسائل الإعلام عند إعلان نتائج التقرير "إنها انتكاسة كبرى".
وأضاف أنه إلى جانب انخفاض معدلات التطعيم المنتظمة -التي ذكر أنها "أعادت العالم 25 عاما للوراء في 25 أسبوعا"- يترسخ انعدام المساواة مع تزايد مستويات الفقر والأضرار الاقتصادية نتيجة الجائحة.
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