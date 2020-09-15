الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق

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اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الثلاثاء.
وسجل العراق 4224 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 4214 مصاباً فضلاً عن 80 حالة وفاة.
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