اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق اليوم الثلاثاء. وسجل العراق 4224 اصابة جديدة بكورونا وشفاء 4214 مصاباً فضلاً عن 80 حالة وفاة.

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